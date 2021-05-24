Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що український уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової COVID-вакцинації від для вчителів. Адже вони перебувають в групі дітей та колег і є потенційними носіями вірусу.

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Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно у кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест,

– вважає Шкарлет.

Міністр додав, що спершу у сфері освіти вакцинуватися хотіли всього 32% співробітників.

Як змінилась ситуація:

Нині по школах і садочках на вакцинацію записалось 250 тисяч працівників,

В установах вищої освіти і коледжах хочуть вакцинуватися 25 тисяч людей (в середньому по всіх установах це більше ніж 90% всіх співробітників).

Шкарлет додав, що у Києві вже розпочали ревакцинацію працівників сфери освіти. Також міністр сподівається, що "назва вакцини Pfizer дасть ще більший відсоток бажаючих".

Темпи вакцинації в Україні: