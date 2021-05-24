В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів

Поки що в Україні від вчителів не вимагають обов'язкового щеплення проти коронавірусу. Але в уряді опрацьовують це питання.
Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що український уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової COVID-вакцинації від для вчителів. Адже вони перебувають в групі дітей та колег і є потенційними носіями вірусу.
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Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно у кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест,
– вважає Шкарлет.
Міністр додав, що спершу у сфері освіти вакцинуватися хотіли всього 32% співробітників.
Як змінилась ситуація:
- Нині по школах і садочках на вакцинацію записалось 250 тисяч працівників,
- В установах вищої освіти і коледжах хочуть вакцинуватися 25 тисяч людей (в середньому по всіх установах це більше ніж 90% всіх співробітників).
Шкарлет додав, що у Києві вже розпочали ревакцинацію працівників сфери освіти. Також міністр сподівається, що "назва вакцини Pfizer дасть ще більший відсоток бажаючих".
Темпи вакцинації в Україні:
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 978 354 людини. З них 978 352 отримали 1 дозу. Натомість повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози, 75 787 громадян.
- Впродовж минулої доби, 23 травня, щеплення проти коронавірусу отримали всього 1 325 людей. 1 004 з них отримали другу дозу вакцини.