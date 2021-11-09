В Україні наразі не буде доступна бустерна доза вакцини проти COVID-19, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України наразі не розглядає рекомендації Національної групи експертів щодо бустерної вакцинації від COVID-19. Тож бустерна доза для всіх охочих наразі недоступна.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що наразі МОЗ з великою обережністю ставиться до введення бустерної та ревакцинальної дози.

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Ігор Кузін – головний санлікар “Оскільки на тлі загальної стратегії вакцинації ми маємо балансувати між базовим курсом щеплення та максимальним захистом населення та між бустерними дозами”.

Рекомендації експертів обговорять

За словами Кузіна, найближчими тижнями у МОЗ обговорять рекомендації експертів, після чого буде ясно, чи ухвалять їх частково, чи в повному обсязі.

До слова, актуальні дослідження показують, що бустерна доза для людей у ​​групі 60+ дає кращий ефект.

Втім, Ігор Кузін зазначив, що це не життєво необхідний показ для проведення ревакцинації. Тому поки що питання обговорюється.

Думаю, що протягом двох тижнів ми це вирішимо, у тому числі й за кількістю вакцин, алгоритмом надання послуги. Оскільки змішувати різні потоки наразі не варто,

– наголосив головний санлікар.

Групи ризику і бустерна вакцинація

Ймовірно, третє щеплення рекомендуватимуть передусім для людей з ослабленим імунітетом та аутоімунними захворюваннями.

Про бустерну дозу для всіх поки не йдеться,

– додав Кузін.

Бустерна і третя доза COVID-вакцини: в чому різниця

Бустерна доза вакцини у США призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робитимуть не раніше ніж через 6 місяців після другого щеплення.

Третя доза вакцини робиться щонайменше після 28 днів після другої дози. Її призначили для людей, у яких немає достатньо сильної імунної відповіді від перших двох доз.

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