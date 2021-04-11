Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом три області можуть перейти з червоної зону карантину у жовту. Мовиться про Чернігівщину, Буковину та Закарпаття.

Головний санітарний лікар зазначив, що вже сьогодні можна зробити висновок, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три – чотири – п'ять днів перейти з червоного на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження,

– сказав заступник глави МОЗ.

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