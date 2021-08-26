В Україні найменший відсоток вакцинованого населення у Європі, – Ковтонюк

В Україні найбільший рівень невакцинованого населення у Європі. Через це восени виникне нова хвиля коронавірусу.

Про це заявив співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк. За його словами, для вакцинованих людей мають бути інші умови карантину.

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Ідея полягає в тому, що для вакцинованих людей карантин має мати інший вигляд, оскільки це люди захищені, і якщо ви маєте, наприклад, подію або місце публічне, куди можна організувати доступ людей тільки з вакцинальними сертифікатами, це означає, що ризики поширення в цьому місці будуть дуже низькі,

– сказав він.

Ковтонюк наголосив на необхідності та ефективності маскового режиму. За його словами неносіння масок пришвидшує введення нового карантину.

Нова хвиля коронавірусу

Він також відзначив українську кампанію з вакцинації, але, за його словами цього буде замало.

"Мені це підказує погляд на інші країни, які набагато краще вакциновані, ніж наша країна, але де спалахи все одно трапляються серед невакцинованого населення, навіть якщо його мало. У нас невакцинованого населення найбільше у Європі зараз, і це означає, що напевно ми не минемо спалаху", – сказав Ковтонюк.

Вакцинація в Україні: коротко