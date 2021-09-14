Прем'єр-міністр наголосив, що змушувати громадян робити уколи від коронавірусу заборонено у нашій державі.
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Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію,
– сказав глава уряду.
Проте Денис Шмигаль зауважив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини:
- "Але ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладів".
Вакцинація в Україні: що відомо
- В Україні проти коронавірусу вакцинували 5 961 265 людей.
- З них 5 961 263 з них отримали першу дозу, 4 884 904 – другу.
- Загалом у державі зробити 10 846 167 щеплень від COVID-19.
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