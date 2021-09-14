Прем'єр-міністр наголосив, що змушувати громадян робити уколи від коронавірусу заборонено у нашій державі.

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Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію,

– сказав глава уряду.

Проте Денис Шмигаль зауважив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини:

"Але ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладів".

Зверніть увагу! Віктор Ляшко поінформував, що контролюватимуть вакцинацію персоналу українських шкіл кілька державних структур.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні проти коронавірусу вакцинували 5 961 265 людей.

З них 5 961 263 з них отримали першу дозу, 4 884 904 – другу.

Загалом у державі зробити 10 846 167 щеплень від COVID-19.

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