В Україні не будуть вводити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, – Шмигаль

14 вересня 2021 , 12:52
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Джерело:

"РБК-Україна"

Денис Шмигаль заявив, що українців не будуть змушувати обов'язково вакцинуватися проти COVID-19. Однак, за його словами, влада мотивуватиму людей робити щеплення.

Прем'єр-міністр наголосив, що змушувати громадян робити уколи від коронавірусу заборонено у нашій державі.

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Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію,
– сказав глава уряду.

Проте Денис Шмигаль зауважив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини: 

  • "Але ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладів".
Зверніть увагу! Віктор Ляшко поінформував, що контролюватимуть вакцинацію персоналу українських шкіл кілька державних структур.

Вакцинація в Україні: що відомо

  • В Україні проти коронавірусу вакцинували 5 961 265 людей.
  • З них 5 961 263 з них отримали першу дозу, 4 884 904 – другу.
  • Загалом у державі зробити 10 846 167 щеплень від COVID-19.

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Автор: Олег Васьків