В Україні не виявили холери, але існує ризик її поширення в Маріуполі, – Кузін

За результатами епідемічного нагляду та моніторингу навколишнього середовища випадків холери на територіях України не виявили.

Найгірша ситуація на окупованих територіях

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він зазначив, що нині доволі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя.

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Але там постійно збільшуються ризики поширення інфекційних захворювань. За його словами, це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, яке призвело до змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів.

В Україні холеру не знайшли

У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було,

– підкреслив Ігор Кузін.

Він додав, що окрім обстеження людей, досліджувались проби з довкілля, зокрема майже 100 проб прісних водойм, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Під час цих досліджень небезпечних видів холерних вібріонів не виявили.

Кузін також зазначив, що літо – це взагалі пора року, коли активно поширюються багато інфекцій, у першу чергу кишкові. Тобто йдеться про дизентерію, сальмонельоз, ротавірусну інфекцію, гострі кишкові інфекції, встановленої та невстановленої етіології. Тому в цей період так важливо дотримуватись заходів профілактики.

Як не отруїтись

Харчове отруєння виникає, якщо з'їсти їжу, яка заражену мікробами або випити брудну воду.

Ви можете отруїтися, якщо їжа:

недоварена;

зберігається неправильно – наприклад, їжу не поклали в холодильник чи морозильну камеру;

готується кимось, хто хворий чи не мив руки;

прострочена – її з'їдають після дати "використовувати до".

Особливо часто отруєння трапляється, якщо неправильно зберігати та готувати:

сире м'ясо та птицю;

сирі яйця;

сирі молюски;

непастеризоване молоко;

готові до вживання продукти, такі як м'ясні нарізки, паштети, м'які сири та попередньо запаковані бутерброди.

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