До кінця року максимальні показники щеплень охоплять лише 70% – це недостатньо для формування колективного імунітету, адже необхідно 95%.

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Які щеплення отримали діти

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 липня 2021 року щеплення отримали:

від туберкульозу – 36,6% дітей;

від кашлюка – 38,2% дітей до 1 року;

від дифтерії і правця – 35% дітей у 18 місяців, 31,6% – у 6 років;

від поліомієліту – 39,6% дітей до 1 року, 37,9% – у 18 місяців, 38% – у 6 років;

від кору, паротиту та краснухи (КПК) – 40,6% дітей віком до року.

До слова, минулого року фіксували зниження кількості хворих дітей на перераховані вище захворювання, але причиною, ймовірно, стали карантинні заходи та зосередження більшої уваги до COVID-19.

Також у 2020 році в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.

Найбільше минулого року в Україні фіксували випадків вірусного гепатиту В, кашлюка та кору.

Чому варто дотримуватись графіка щеплень

У ЦГЗ відзначили, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною, тому не варто переносити планові щеплення, навпаки це може призвести до спалахів вакцинокерованих інфекцій.

Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя,

– наголосили у ЦГЗ.

Варто знати! Якщо графік щеплень змістився, потрібно звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Для вашої дитини складуть новий графік, аби закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін.

Календар профілактичних щеплень / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 канал

Детально Коли потрібно вакцинуватися дітям та дорослим: календар обов'язкових щеплень