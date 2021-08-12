В Україні не встигнуть вакцинувати до кінця року потрібну кількість дітей: чим це загрожує
Джерело:ЦГЗ
Україна має найнижчі показники в Європі по охопленню плановою вакцинацією дітей. Це має критичне значення та створює загрозу для загального стану здоров'я населення країни.
До кінця року максимальні показники щеплень охоплять лише 70% – це недостатньо для формування колективного імунітету, адже необхідно 95%.
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Які щеплення отримали діти
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 липня 2021 року щеплення отримали:
- від туберкульозу – 36,6% дітей;
- від кашлюка – 38,2% дітей до 1 року;
- від дифтерії і правця – 35% дітей у 18 місяців, 31,6% – у 6 років;
- від поліомієліту – 39,6% дітей до 1 року, 37,9% – у 18 місяців, 38% – у 6 років;
- від кору, паротиту та краснухи (КПК) – 40,6% дітей віком до року.
До слова, минулого року фіксували зниження кількості хворих дітей на перераховані вище захворювання, але причиною, ймовірно, стали карантинні заходи та зосередження більшої уваги до COVID-19.
Також у 2020 році в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.Найбільше минулого року в Україні фіксували випадків вірусного гепатиту В, кашлюка та кору.
Чому варто дотримуватись графіка щеплень
У ЦГЗ відзначили, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною, тому не варто переносити планові щеплення, навпаки це може призвести до спалахів вакцинокерованих інфекцій.
Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя,
– наголосили у ЦГЗ.
Календар профілактичних щеплень / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 канал
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