В Україні не зафіксували жодної смерті від вакцини проти коронавірусу. На близько 17 мільйонів введених доз зареєстрували всього 14 випадків анафілаксії – це дуже низька частота.

До теми Тромбози після COVID-19 та вакцинації: лікар розповів про ризики та на що варто звернути увагу

Про це розповіла Тетяна Башкатова, директорка департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України.

Лікар зобов'язаний звітувати про несприятливі події після імунізації (НППІ), які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, однак він не повинен сам робити висновки щодо причин цих подій,

– зауважила Башкатова.

Частота несприятливих подій після імунізації в Україні становить 0,1%.

Які реакції трапляються найчастіше

Більшість НППІ, про які відомо ДЕЦ, досить звичайні, переважно це:

почервоніння шкіри,

головний біль,

нездужання,

міалгія,

підвищення температури тіла тощо.

Профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик,

– наголосила представниця ДЕЦ.

Членкиня Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) Леся Ющенко зауважила, що збір НППІ після вакцинації відбувається у всьому світі. Ба більше, ці дані можуть вносити навіть пацієнти. У міру накопичення досліджень відбувається оновлення інструкцій вакцин проти COVID-19.

Темпи вакцинальної кампанії в Україні

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Згідно з даними МОЗ, щеплення отримали 10 453 652 людини. 10 453 650 з них отримали щонайменше одну дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в країні провели 17 968 898 щеплень.