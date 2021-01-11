У чотирьох областях України не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус. Станом на ранок 11 січня не провели аналіз 712 тестів.

В усіх інших регіонах немає жодного не дослідженого тесту. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи інформацію про можливе спеціальне зниження проведених тестувань українськими лабораторіями. Читайте також Це стратегічне рішення, – Степанов про мету жорсткого карантину Де не завершили дослідження У Вінницькій області – 160 зразків;

Дніпропетровській – 247 зразків;

Донецькій – 215 зразків;

Харківській області – 90 зразків. Зверніть увагу! Раніше Степанов закликав українців тестуватися на коронавірус з будь-якими симптомами ГРВІ. За його словами, в Україні занадто низький рівень тестування і цього недостатньо для оцінки реальної захворюваності. Коронавірус в Україні: останні дані За 10 січня в Україні виявили 4 288 нових випадків коронавірусу.

Водночас було проведено лише 16 061 тестування на COVID-19. До прикладу, восени в Україні проводили понад 70 тисяч тестувань на добу.

Загалом від початку пандемії коронавірусом заразилися 1 119 314 українців, вилікувалися – 796 417 людей, померли – 19 835.