Очільник МОЗ Максим Степанов назвав фейком інформацію, що 90% ПЛР-тестів, які використовуються в Україні, є російськими. За його словами, закупівля здійснюється в українського виробника.

На жаль, питання щодо ПЛР-тестів наразі відійшло на другий план. А не першому плані – вакцинація. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко.

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За його словами, в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України зробили дуже якісні ПЛР-тести. У березні був указ президента, який зобов'язував Нацакадемію почати їхнє масове виробництво.

Фінансування не було

Попри те, що установа була готова це зробити, але її не профінансували. Тобто гроші з бюджету так і не використали.

У кожній країні є спеціальні установи, які перевіряють якість тестів. У нас такої офіційної установи немає,

– зазначив Комісаренко.

Можливо, як відзначив академік, цим певною мірою займається Центр громадського здоров'я. Але установа не уповноважена робити тести, вона не видає ліцензії.

Sinovac ретельно перевіряють

Голова комісії з біобезпеки РНБО також сказав, що вакцину Sinovac дуже ретельно перевіряють у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Попри те, що вона продемонструвала не дуже високу ефективність, її можна використовувати.

"Ця вакцина використовує стару, традиційну, але надійну технологію. Я думаю, що її ціна набагато вища ніж AstraZeneca чи навіть Pfizer. Я б все ж обрав вакцину, яку зробили у західних країнах, де володіють сучасними методами створення вакцин", – додав експерт.

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