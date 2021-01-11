В Україні знову досить низька кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу, 10 січня, позитивний тест отримали 4 288 українців, одужали на пів тисячі більше людей.

Керівник проєктів Київської школи економіки Юрій Ганиченко відзначив, що захворюваність і кількість виявлених випадків – це різне. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Часто їх (поняття – 24 канал) ототожнюють і вважають, що якщо кількість виявлених випадків спадає, значить і захворюваність спадає,

– зазначив експерт.

За його словами, насправді це не так. Кількість виявлених випадків складається з двох частин:

з реальної кількості випадків (виявлених і не виявлених);

відсотком виявлення.

Спаду захворюваності немає

Дослідження Київської школи економіки показало, як сказав Ганиченко, показало, що спадання захворюваності немає.

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"Те, що в Україні кожен четвертий тест – позитивний, свідчить про низьку виявленість хворих в Україні. Вона триває приблизно з другої половини листопада", – зазначив експерт.

Чому роблять менше тестів

Керівник проєктів зауважив, що в Україні роблять менше тестів через низку факторів:

Менша кількість направлень від сімейних лікарів Люди з отриманим направленням з тих чи інших причин не йдуть тестуватися.

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