В Україні немає спаду захворюваності на COVID-19, – експерт
В Україні знову досить низька кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу, 10 січня, позитивний тест отримали 4 288 українців, одужали на пів тисячі більше людей.
Керівник проєктів Київської школи економіки Юрій Ганиченко відзначив, що захворюваність і кількість виявлених випадків – це різне. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Часто їх (поняття – 24 канал) ототожнюють і вважають, що якщо кількість виявлених випадків спадає, значить і захворюваність спадає,
– зазначив експерт.
За його словами, насправді це не так. Кількість виявлених випадків складається з двох частин:
- з реальної кількості випадків (виявлених і не виявлених);
- відсотком виявлення.
Спаду захворюваності немає
Дослідження Київської школи економіки показало, як сказав Ганиченко, показало, що спадання захворюваності немає.
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"Те, що в Україні кожен четвертий тест – позитивний, свідчить про низьку виявленість хворих в Україні. Вона триває приблизно з другої половини листопада", – зазначив експерт.
Чому роблять менше тестів
Керівник проєктів зауважив, що в Україні роблять менше тестів через низку факторів:
- Менша кількість направлень від сімейних лікарів
- Люди з отриманим направленням з тих чи інших причин не йдуть тестуватися.
Коронавірус в Україні: коротко
- За 10 січня в Україні виявили 4 288 нових випадків коронавірусу. Водночас провели лише 16 061 тестування на COVID-19. Восени в Україні проводили понад 70 тисяч тестувань на добу.
- Загалом від початку пандемії коронавірусом заразилися 1 119 314 українців, вилікувалися – 796 417 людей, померли – 19 835.
- У чотирьох областях України не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус. Станом на ранок 11 січня, не провели аналіз 712 тестів.
Джерело: 24 канал
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