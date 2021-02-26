В Україні у пологових будинках закінчилася вакцина БЦЖ й новонароджених вже майже місяць не щеплять від туберкульозу. Вакцин немає й в аптеках, МОЗ не здійснило закупівлю.

У МОЗ не здійснили закупівлю БЦЖ вакцин

На початку грудня 2020 року влада планувала закупити на всі регіони 119 тисяч доз вакцини БЦЖ. Як повідомила 24 каналу в.о обов'язків головного лікаря Львівського Пологового будинку № 1 Каваль Ольга Іванівна, МОЗ припинило постачання доз вакцин проти БЦЖ.

До теми Чи знижує БЦЖ смертність при COVID-19: нові дані

Постачання індійських препаратів в Україні відмовилися сертифікувати через те, що виробник не надав належний пакет документів.

Що кажуть лікарі

У Дніпропетровщині про відсутність вакцини заявили ще наприкінці січня. Зокрема, регіональний сайт 34 каналу пише, що від початку року із пологових будинків області виписали близько 2 тисяч невакцинованих немовлят. Тоді як прищепити їх мали просто у лікарні, на 3-5 день після народження.

Водночас харківський імунолог Андрій Волянський розповів, що у болгарської вакцини закінчився термін придатності, а нову – уряд так і не закупив.

Вже місяць у всіх пологових будинках України немає БЦЖ. Минула придатність 500 000 доз болгарської вакцини, купленої ЮНІСЕФ за бюджетні гроші 2017 року. Ні МОЗ, ні ЮНІСЕФ ніяк не коментують те, що відбувається. Вакцина БЦЖ була створена у Франції в 1913 році. У липні 2021 світ відзначить 100 років з моменту введення вакцини новонародженим,

– зауважив Волянський.

Чому вакцина від БЦЖ така важлива