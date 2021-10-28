Вакцинація знижує ризики смерті від COVID-19
У МОЗ вкотре наголосили на важливості вакцинації. За даними відомства, минулого тижня 94% госпіталізованих не мали щеплення проти COVID-19.
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Темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували 9 576 177 людей, з них:
- отримали одну дозу – 9 576 175 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 16 793 558 щеплення.
Які вакцини використовували:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 779 207,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145,
- AstraZeneca – 1 225 916,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Яка захворюваність на коронавірус наразіВпродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільше з початку пандемії. До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.
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