В Україні новий рекорд щеплень: які вакцини використовували

Вчора, 27 жовтня проти коронавірусу вакцинували 291 985 людей. Зокрема, першу дозу отримали 212 684 людини, другу – 79 301 людина.

Вакцинація знижує ризики смерті від COVID-19

У МОЗ вкотре наголосили на важливості вакцинації. За даними відомства, минулого тижня 94% госпіталізованих не мали щеплення проти COVID-19.

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Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували 9 576 177 людей, з них:

отримали одну дозу – 9 576 175 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 16 793 558 щеплення.

Які вакцини використовували:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 779 207,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145,

AstraZeneca – 1 225 916,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Яка захворюваність на коронавірус наразі Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільше з початку пандемії. До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.

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