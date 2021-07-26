В Україні обмежать діяльність косметологів без медичної освіти

Експерти та фахівці МОЗ мають намір створити перелік косметологічних послуг, які підпадають під категорію "медичні" та визначити порядок їх надання медичними працівниками.

Таке рішення ухвалили на розширеному засіданні групи експертів МОЗ за напрямом "дерматовенерологія". Експерти зазначили, що сьогодні в Україні неможливо визначити, які послуги має надавати косметолог, а які – медичний працівник з ліцензією на право провадження господарської діяльності.

Також на тему: В Україні дозволять змішувати дві вакцини: які і чому

Розробка переліку послуг, які можуть надавати косметологи

Немає чіткого переліку косметологічних послуг, які підпадають під визначення "медична послуга", так само немає стандартів надання таких послуг, лікування ускладнень та підготовки кваліфікованих кадрів,

– розповів Ігор Слонецький, директор Департаменту контролю якості надання медичної допомоги МОЗ.

Тому експерти та фахівці міністерства планують визначити порядок надання косметологічних послуг та чіткий перелік послуг, які можуть надаватися виключно медичними працівниками.

"Ми впевнені, що завдяки документам, які ми розробимо з урахуванням побажань усіх зацікавлених сторін, вдасться підвищити загальну якість таких послуг", – сказав Ігор Слонецький.