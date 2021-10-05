В Україні очікують пік коронавірусу: як довго він триватиме

В Україні очікують пік захворюваності на COVID-19. У МОЗ розповіли, що він може тривати місяць.

Пік коронавірусу в Україні може тривати від середини листопада до середини грудня. Так вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Ігор Кузін “Ситуація в регіонах швидко погіршується. Декілька регіонів вже перебувають у "помаранчевій" зоні. Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему – від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я", - розповів представник МОЗ”.

Він зауважив, що нині в Україні триває адаптивний карантин, при якому діє система індикаторів: якщо вони перевищують рекомендовані норми, тоді впроваджуються більш жорсткі карантинні обмеження.

Чи готова країна до спалаху

Кузін повідомив, що нині в Україні розгорнута мережа першої хвилі лікарень для інфікованих коронавірусом, де кисень підведено до майже 98% ліжок.

В першій хвилі лікарень відведено 44 тисяч ліжок. Додатково можна розгорнути до 70 тисяч ліжок.

В кожній області є резервні лікарні, які "будуть працювати в найгіршому випадку".

У МОЗ переконані, що в Україні вистачить ліжок та кисню навіть при найгіршому сценарії.