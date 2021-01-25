В лютому ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитись. Добова кількість смертей серед пацієнтів може зрости до 250 – 400.

Захворюваність може стрімко зрости після того, як люди повернуться на роботу, а діти знову почнуть ходити до школи. Про це в матеріалі РБК-Україна розповіли лікарі-імунологи.

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Окрім цього, ситуацію можуть ускладнити й мутації коронавірусу. Хоч поки що немає доказів їхньої циркуляції на території України.

Завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету та експертка ВООЗ з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград вважає, що Україна минула найкращий період розвитку епідемії, який можливий взимку. Натомість попереду епідемічна ситуація може ускладнитись, бо "це закони розвитку епідемічного процесу: поширення збудників і закономірне сезонне зростання захворюваності респіраторними інфекціями в лютому".

Завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології імені Мечникова Андрій Волянський додав, що в останні дні карантину в Україні зросла добова смертність серед пацієнтів з коронавірусом.

Є ризик того, що кількість смертей зросте до 250 – 400. Це сьогоднішні показники Польщі. Дуже ймовірно, що нас це чекає вже в найближчі тижні,

– розповів він.

До слова, 25 січня Україна повертається до карантинних обмежень, які діяли в країні до 8 січня. Вони триватимуть до 28 лютого.

Правила карантину в Україні з 25 січня по 28 лютого: