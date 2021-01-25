В Україні очікують зростання смертності від COVID-19 – до 400 летальних випадків на добу
В лютому ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитись. Добова кількість смертей серед пацієнтів може зрости до 250 – 400.
Захворюваність може стрімко зрости після того, як люди повернуться на роботу, а діти знову почнуть ходити до школи. Про це в матеріалі РБК-Україна розповіли лікарі-імунологи.
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Окрім цього, ситуацію можуть ускладнити й мутації коронавірусу. Хоч поки що немає доказів їхньої циркуляції на території України.
Завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету та експертка ВООЗ з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград вважає, що Україна минула найкращий період розвитку епідемії, який можливий взимку. Натомість попереду епідемічна ситуація може ускладнитись, бо "це закони розвитку епідемічного процесу: поширення збудників і закономірне сезонне зростання захворюваності респіраторними інфекціями в лютому".
Завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології імені Мечникова Андрій Волянський додав, що в останні дні карантину в Україні зросла добова смертність серед пацієнтів з коронавірусом.
Є ризик того, що кількість смертей зросте до 250 – 400. Це сьогоднішні показники Польщі. Дуже ймовірно, що нас це чекає вже в найближчі тижні,
– розповів він.
До слова, 25 січня Україна повертається до карантинних обмежень, які діяли в країні до 8 січня. Вони триватимуть до 28 лютого.
Правила карантину в Україні з 25 січня по 28 лютого:
- Не можна відвідувати заклади освіти групами понад 20 людей. Окрім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Тобто обмеження більше стосується ВНЗ;
- Якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів і персоналу, заклад освіти відвідувати заборонено;
- В закладах освіти не можна проводити масові заходи за участю більш ніж однієї групи, класу дітей;
- Не дозволяються банкети, святкові заходи та майстер-класи у розважальних закладах і закладах громадського харчування;
- Кількість відвідувачів в музеях і на виставках повинна бути не більшою ніж 1 людина на 10 кв. м;
- Під забороною проведення масових заходів, зокрема, концертів, спортивних, рекламних та інших, в яких бере участь понад 20 осіб і не дотримана дистанція в 1,5 метр між учасниками. Винятком є офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, необхідні для забезпечення роботи органів влади;
- Кінотеатри та заклади культури не повинні бути заповнені на більш ніж 50% місць одного залу;
- В громадському транспорті кількість пасажирів повинні відповідати кількості місць;
- Проведення дискотек та робота нічних клубів заборонені.
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