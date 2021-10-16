В Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медиків і 85% освітян, – глава МОЗ

Віктор Ляшко заявив, що в Україні однією дозою вакцинувалися вже близько 90% медпрацівників. Водночас, за його словами, перше щеплення зробили понад 85% освітян.

Про це міністр охорони здоров'я повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше ніж 85% зробили,

– сказав глава МОЗ.

Є випадки шахрайства

Віктор Ляшко також зазначив, що є випадки шахрайства – видачі підробних сертифікатів про вакцинацію серед лікарів, але вони поодинокі.

Вже є результати спецоперацій, які проводить Нацполіція, СБУ, розпочинаються кримінальні справи – лікарів, які видавали підробні сертифікати, відсторонюють від роботи, є факти звільнення,

– продовжив міністр.

Вакцинація в Україні: коротко

Щеплено 7 873 769 людей;

Першою дозою – 7 873 767;

Двома дозами – 6 433 791;

Глава МОЗ наголосив, що вакцина в Україні ефективна, безпечна і захищає від тяжкого перебігу хвороби.

Загалом здійснено 14 307 558 уколів проти COVID-19.