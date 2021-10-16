В Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медиків і 85% освітян, – глава МОЗ
Джерело:"Радіо Свобода"
Віктор Ляшко заявив, що в Україні однією дозою вакцинувалися вже близько 90% медпрацівників. Водночас, за його словами, перше щеплення зробили понад 85% освітян.
Про це міністр охорони здоров'я повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше ніж 85% зробили,
– сказав глава МОЗ.
Є випадки шахрайства
Віктор Ляшко також зазначив, що є випадки шахрайства – видачі підробних сертифікатів про вакцинацію серед лікарів, але вони поодинокі.
Вже є результати спецоперацій, які проводить Нацполіція, СБУ, розпочинаються кримінальні справи – лікарів, які видавали підробні сертифікати, відсторонюють від роботи, є факти звільнення,
– продовжив міністр.
Вакцинація в Україні: коротко
- Щеплено 7 873 769 людей;
- Першою дозою – 7 873 767;
- Двома дозами – 6 433 791;
Загалом здійснено 14 307 558 уколів проти COVID-19.