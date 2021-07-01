В Україні одужали від коронавірусу на тисячу людей більше, ніж інфікувались

1 липня 2021 , 08:16
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Від учора захворіли на коронавірус 705 мешканців України, серед них 28 дітей та 18 медпрацівників. Водночас видужали від недуги 1719 людей.

Статистика поширення COVID-19

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 464 пацієнти з ускладненим перебігом COVID-19. Під час хвороби померли ще 15 людей.  

До теми Коронавірус змінює клітини крові в усіх, хто перехворів ним

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 20 913 осіб,
  • методом ІФА – 9 743 особи,
  • експрес-тестами – 18 382 особи.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 235 801 людини.

Станом на 1 липня хворобу подолали 2 168 387 людей. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 391 пацієнт. 

Добовий приріст інфікованих в областях:

  • м. Київ – 231 випадок;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 10 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 випадок;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 24 випадки;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 56 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 29 випадків;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 41 випадок;
  • Полтавська область – 11 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 3 випадки;
  • Харківська область – 41 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 12 випадків;
  • Черкаська область – 25 випадків;
  • Чернівецька область – 5 випадків;
  • Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Вам буде цікаво В ЄС не визнали Covishield, якою вакцинують українців: що про це відомо

Автор: Анастасія Лукашевська