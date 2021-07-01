В Україні одужали від коронавірусу на тисячу людей більше, ніж інфікувались

Від учора захворіли на коронавірус 705 мешканців України, серед них 28 дітей та 18 медпрацівників. Водночас видужали від недуги 1719 людей.

Статистика поширення COVID-19

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 464 пацієнти з ускладненим перебігом COVID-19. Під час хвороби померли ще 15 людей.

До теми Коронавірус змінює клітини крові в усіх, хто перехворів ним

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 913 осіб,

методом ІФА – 9 743 особи,

експрес-тестами – 18 382 особи.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 235 801 людини.

Станом на 1 липня хворобу подолали 2 168 387 людей. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 391 пацієнт.

Добовий приріст інфікованих в областях:

м. Київ – 231 випадок;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 41 випадок;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 25 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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