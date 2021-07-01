В Україні одужали від коронавірусу на тисячу людей більше, ніж інфікувались
Джерело:МОЗ
Від учора захворіли на коронавірус 705 мешканців України, серед них 28 дітей та 18 медпрацівників. Водночас видужали від недуги 1719 людей.
Статистика поширення COVID-19
Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 464 пацієнти з ускладненим перебігом COVID-19. Під час хвороби померли ще 15 людей.
До теми Коронавірус змінює клітини крові в усіх, хто перехворів ним
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 913 осіб,
- методом ІФА – 9 743 особи,
- експрес-тестами – 18 382 особи.
Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 235 801 людини.
Станом на 1 липня хворобу подолали 2 168 387 людей. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 391 пацієнт.
Добовий приріст інфікованих в областях:
- м. Київ – 231 випадок;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 10 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 випадок;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 24 випадки;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 56 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 41 випадок;
- Полтавська область – 11 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 41 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 12 випадків;
- Черкаська область – 25 випадків;
- Чернівецька область – 5 випадків;
- Чернігівська область – 8 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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