В Україні офіційно заборонили використовувати російську вакцину проти COVID-19
В Україні не можна використовувати російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V". Відповідну постанову 8 лютого схвалив Кабінет Міністрів.
У постанові уряду врегулювали питання щодо реєстрації вакцин проти коронавірусу.
До теми Росія фактично намагається нав'язати вакцину свого виробництва, – Шмигаль у Брюсселі
Що передбачає постанова
Кабмін заборонив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовили у державі, яка визнана агресором.
Реєстрація вакцин або інших медичних препаратів для профілактики COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування, виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою державою-агресором, забороняється,
– мовиться у документі.
Крім того, уряд зобов'язав Державний експертний центр МОЗ безоплатно проводити експертну оцінку співвідношення користь / ризик вакцин. Мовиться про ті препарати, які постачатимуть в Україну за механізмом COVAX.
Російська вакцина проти коронавірусу: головне
- "Супутник V" зареєстрували в Росії у серпні 2020 року. Однак препарат пройшов лише 2 фази клінічних випробувань. Тобто його ефективність досі не доведена.
- Населенню тимчасово окупованого Донбасу вже почали проводити вакцинацію російською вакциною.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що з твердженням про ефективність російського препарату слід бути обережним. Він наголосив, що "українці – не кролики для експериментів".
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною