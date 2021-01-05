В Україні оновили протокол лікування коронавірусу: прибрали препарати, про які просили у ВООЗ
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу. Тоцилізумаб виключили з переліку препаратів, якими лікують хворих на COVID-19 в Україні.
Відповідний указ опубліковано на сайті МОЗ України. Протокол оновили 31 грудня 2020 року.
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Інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що головною зміною є те, що з оновленого протоколу для лікування хворих на COVID-19 виключили препарат тоцилізумаб.
Його застосування рекомендується лише при тяжкому перебігу хвороби.
Раніше уряд виділив близько 125 мільйонів гривень на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну.
Тоцилізумаб – що треба знати про препарат
Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту.
Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США.
Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США.
Ще у липні компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з коронавірусом не показало жодних результатів
Що передувало оновленню протоколу
- Очільник регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге надіслав листа Міністерству охорони здоров'я, де зазначив, що Україні варто переглянути свою практику призначення експериментальних ліків від COVID-19.
- Зокрема, у ВООЗ наголосили, що українському МОЗ слід переглянути протокол лікування та уважніше слідкувати за світовими дослідженнями, щодо ефективності препаратів, які використовують у лікуванні COVID-19.
- Та рекомендували виключити з протоколу тоцилізумаб та імуноглобулін, оскільки вони мають низьку доведену ефективність або повну її відсутність й не знижують ризики смертності від коронавірусу.
- Цікаво, що спершу у МОЗ заперечували звинувачення ВООЗ. Зокрема, Степанов навіть повідомив, що українські вчені провели своє дослідження, яке показало непогану ефективність тоцилізумабу.
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