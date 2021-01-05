Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу. Тоцилізумаб виключили з переліку препаратів, якими лікують хворих на COVID-19 в Україні.

Відповідний указ опубліковано на сайті МОЗ України. Протокол оновили 31 грудня 2020 року.

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Інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що головною зміною є те, що з оновленого протоколу для лікування хворих на COVID-19 виключили препарат тоцилізумаб.

Його застосування рекомендується лише при тяжкому перебігу хвороби.

Раніше уряд виділив близько 125 мільйонів гривень на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну.

Тоцилізумаб – що треба знати про препарат Тоцилізумаб використовуються для лікування ревматоїдного артриту.

Для лікування коронавірусу його рекомендували в Китаї та США. Ще у липні компанія в галузі охорони здоров'я Roche повідомила, що її дослідження цього препарату для лікування пацієнтів з коронавірусом не показало жодних результатів

Що передувало оновленню протоколу