Вакцинація проти коронавірусу в Україні на комерційній основі буде проходити паралельно з державною. Першу партію надійде у лютому.

Україна зараз проводить переговори з шістьма виробниками, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Також на тему: Погана робота Степанова чи постачальників: чому вакцинація в Україні досі не стартувала

За його словами, ці компанії провели сьогодні дві стадії клінічних досліджень та проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я, як офіційна і легалізована вакцина.

Шмигаль додав, що практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

Денис Шмигаль “Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів про необхідність постачання перших партій вакцини якомога швидше. Зараз можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат – в України буде вакцина не пізніше лютого”.

Він розповів, що сьогодні є можливість вибирати з трьох вакцин, і швидше за все, в перших партіях будуть як раз три різних вакцини. Всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть схвалені ВООЗ та в інших країнах, тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.

Як тільки вакцини за прискореною процедурою зареєструють в Україні, комерційні підприємства негайно отримають можливість завозити їх. Далі – це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори та укладають договори,

– заявив Шмигаль.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу