Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні холодильники для перевезення і зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer.

Пресслужба посольства США в Україні заявила, що угода України з Pfizer наближає майбутнє без COVID.

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"Вакцини, схвалені ВООЗ, є одними з найефективніших інструментів боротьби з цією пандемією. Вони зменшують трагічні людські втрати та пом'якшують поточні наслідки у сфері охорони здоров'я та в економіці", – написала пресслужба у фейсбуці.

Так, для підтримки України у проведенні вакцинації USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування та підтримуючи зусилля з надання громадськості точної інформації про вакцини.

Що відомо про вакцини проти коронавірусу в Україні

Україна очікує препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. Частина з них надійде в рамках COVAX. Згідно з умовами співпраці з міжнародною організацією, спершу Україна отримає 1,7 мільйона доз AstraZeneca та 117 тисяч доз Pfizer.

Додамо, Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

В Офісі Президента повідомили, що вакцина надходитиме в країну впродовж 2021 року, а першу партію очікують вже у найближчі місяці.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу