Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, якщо людина важко переносить коронавірус, то дуже часто зізнається, що має підроблений сертифікат про вакцинацію.

До теми Як швидко легка форма коронавірусу переходить у тяжку: відповідь лікаря

"Перевірятиметься кожен випадок важкого перебігу (COVID-19 – 24 канал) у вакцинованих", – заявив Ляшко.

Міністр також закликав українців повідомляти про випадки продажу фальшивих сертифікатів.

Як додав Ляшко, в Україні у кожній області відкриють центри, у яких можна буде внести інформацію про вакцинацію від коронавірусу, яку людина зробила за кордоном.

Варто прочитати Як вакциновані люди переносять коронавірус

Коронавірус в Україні: останні новини

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу