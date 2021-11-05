Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, якщо людина важко переносить коронавірус, то дуже часто зізнається, що має підроблений сертифікат про вакцинацію.

До теми Як швидко легка форма коронавірусу переходить у тяжку: відповідь лікаря

"Перевірятиметься кожен випадок важкого перебігу (COVID-19 – 24 канал) у вакцинованих", – заявив Ляшко.

Міністр також закликав українців повідомляти про випадки продажу фальшивих сертифікатів.

Зверніть увагу! За даними Нацполіції, найчастіше підроблені сертифікати фіксують у містах-мільйонниках, зокрема у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Як додав Ляшко, в Україні у кожній області відкриють центри, у яких можна буде внести інформацію про вакцинацію від коронавірусу, яку людина зробила за кордоном.

Варто прочитати Як вакциновані люди переносять коронавірус

Коронавірус в Україні: останні новини

В Україні впродовж 4 листопада на коронавірус захворіли 26 488 людей. Серед інфікованих – 1 654 дитини та 488 медпрацівників. Водночас від початку пандемії COVID-19 в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання.

Станом на 5 листопада, у червоній зоні карантинних обмежень перебувають 15 українських областей.

Варто зауважити, що в Україні від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплення отримали майже 11 мільйонів громадян.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, завдяки вакцинації кожну годину в Україні рятують 10 життів.

В Офісі Президента поставили перед місцевою владою завдання – нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема, там хочуть щодня бачити до 350 тисяч щеплень.



Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу