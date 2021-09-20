В Україні загальні показники госпіталізації перевищені

Загалом, по всій Україні динаміка госпіталізацій серед пацієнтів з COVID–19 становить 50,7% – це теж уже вище норми.

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Регіони, які не відповідають зеленій зоні

Водночас цей показник перевищений у 11 областях, а саме:

  • Вінницька – 54,9%;
  • Волинська – 50,7%;
  • Дніпропетровська – 75,2%;
  • Житомирська – 56,3%;
  • Закарпатська – 52,3%;
  • Луганська – 69,6%;
  • Миколаївська – 72,3%;
  • Рівненська – 87,2%;
  • Сумська – 61,0%;
  • Харківська – 75,2%;
  • Черкаська 72,6%.


Динаміка госпіталізацій в регіонах / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на фото

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко про головне

Джерело: МОЗ

  • Від учора підтвердили 2 265 випадків коронавірусної хвороби.
  • До лікарень госпіталізували 1 255 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 44 пацієнти.
  • Від початку пандемії COVID-19 Україні повідомили про 2 350 646 випадків інфікувань.
  • Жертвами коронавірусу стали 54 919 мешканців країни.