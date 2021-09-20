В Україні перевищений показник госпіталізацій: 11 регіонів з найгіршою динамікою
20 вересня 2021 , 09:40Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 20 вересня вся Україна перебуває у зеленій зоні адаптивного карантину, однак не усі області відповідають нормам цієї зони. Зокрема, показники госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищені в 11 регіонах країни.
В Україні загальні показники госпіталізації перевищені
Загалом, по всій Україні динаміка госпіталізацій серед пацієнтів з COVID–19 становить 50,7% – це теж уже вище норми.
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Регіони, які не відповідають зеленій зоні
Водночас цей показник перевищений у 11 областях, а саме:
- Вінницька – 54,9%;
- Волинська – 50,7%;
- Дніпропетровська – 75,2%;
- Житомирська – 56,3%;
- Закарпатська – 52,3%;
- Луганська – 69,6%;
- Миколаївська – 72,3%;
- Рівненська – 87,2%;
- Сумська – 61,0%;
- Харківська – 75,2%;
- Черкаська 72,6%.
Динаміка госпіталізацій в регіонах / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на фото
Важливо! Від сьогодні, з 20 вересня, Україна перейшла у жовту зону адаптивного карантину. Нові карантинні норми ввійшли в дію. Водночас вакциновані люди можуть обійти більшість обмежень у жовтій та навіть червоній зоні. Крім того, з'явились 2 види COVID-сертифікатів: "зелені" та "жовті".
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко про головне
Джерело: МОЗ
- Від учора підтвердили 2 265 випадків коронавірусної хвороби.
- До лікарень госпіталізували 1 255 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 44 пацієнти.
- Від початку пандемії COVID-19 Україні повідомили про 2 350 646 випадків інфікувань.
- Жертвами коронавірусу стали 54 919 мешканців країни.