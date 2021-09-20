В Україні перевищений показник госпіталізацій: 11 регіонів з найгіршою динамікою

Станом на 20 вересня вся Україна перебуває у зеленій зоні адаптивного карантину, однак не усі області відповідають нормам цієї зони. Зокрема, показники госпіталізації пацієнтів з COVID-19 перевищені в 11 регіонах країни.

В Україні загальні показники госпіталізації перевищені

Загалом, по всій Україні динаміка госпіталізацій серед пацієнтів з COVID–19 становить 50,7% – це теж уже вище норми.

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Регіони, які не відповідають зеленій зоні

Водночас цей показник перевищений у 11 областях, а саме:

Вінницька – 54,9%;

Волинська – 50,7%;

Дніпропетровська – 75,2%;

Житомирська – 56,3%;

Закарпатська – 52,3%;

Луганська – 69,6%;

Миколаївська – 72,3%;

Рівненська – 87,2%;

Сумська – 61,0%;

Харківська – 75,2%;

Черкаська 72,6%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID–19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.



Динаміка госпіталізацій в регіонах / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на фото