В Україні перезавантажені лікарні хворими на коронавірус: ситуація в областях

В Україні погіршується ситуація з поширенням коронавірусу, навантаження на медичну систему високе. Все більше областей звітують про заповненість ковід відділень та брак ліжок з киснем.

Так, про завантаженість лікарень уже заявили у Харкові, Херсоні, Хмельницькому та інших областях. У Львові та Дніпрі терміново розгортають додаткові місця для хворих на COVID-19.

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Джерело: фейсбук-сторінка Херсонської міської ради

Станом на 18 жовтня міські лікарні, які працюють з хворими на COVID-19, заповнені майже на 100%.

Так, виконувач обов'язків заступника міського голови Роман Головня розповів, що упродовж довготривалих вихідних у місті підтвердили близько 1 500 випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померла 41 людина.

Чиновник наголосив, що навантаженість на медичну систему відчутна – пацієнтів доводиться направляти у найближчі лікарні, зокрема – у місто Олешки, що за 20 кілометрів від Херсона.

Херсонська область стала "червоною" 15 жовтня. Крім цього, державна комісія запропонувала ввести додаткові карантинні обмеження там, де фіксують спалахи хвороби.

Джерело: Суспільне

У Харкові зайняті усі ліжка з киснем для пацієнтів з COVID-19. Загалом у міських закладах є 1540 ліжок, з яких 719 – з високопотоковим киснем – усі вони зайняті пацієнтами.

Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Олена Головіна розповіла, що були випадки, коли пацієнти були змушені чекати в швидких, поки лікарі оперативно визначали куди їх розмістити: в реанімацію, чи можна покласти на звичайне ліжко, під'єднавши до концентратора, щоб хворий зміг дихати.

Ковідні ліжка Хмельницької інфекційної лікарні заповнені на 99%

Джерело: Суспільне

Керівництво Хмельницької інфекційної лікарні повідомило, що ковід ліжка закладу заповнені на 99%. Станом на 18 жовтня в лікарні перебувають 197 пацієнтів з підозрою та підтвердженим діагнозом. Всього у лікарні для хворих на COVD-19 розгорнуто 200 ліжок.

Тож, директорка закладу Оксана Піддубна розповіла, що сьогодні до 13 години лікарня не приймала хворих з коронавірусною інфекцією, щоб збільшити кількість місць.

В лікарні також непроста ситуація з киснем. За словами керівниці, на заводі, який його постачає, сталася поломка. Однак цю проблему вже вирішили.

У дніпровській лікарні імені Мечникова розгорнуть ще 40 ліжок для ковід пацієнтів

Генеральний директор закладу Сергій Риженко повідомив, що медики вирішили розгорнути 40 додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом через збільшення темпів зараження втричі.

Наразі у лікарні майже 90% пацієнтів з COVID-19 заражені штамом Дельта. За його словами, реанімація переповнена: там 26 людей з розрахунку на 6 ліжок.

Для людей з коронавірусною інфекцією щодня використовують близько 3 тонн кисню.

У Львові дитячу лікарню відкриють для ковідних хворих

Джерело: Львівська ОДА

Міський голова Львова повідомив, що на сьогодні завантаженість комунальних лікарень міста, до яких госпіталізують ковідних хворих, уже перейшла 50%.

Андрій Садовий розповів, що на засіданні комісії ТЕБ і НС також деталізують протоколи перевірки роботи закладів, адже динаміка росту захворюваності в області не тішить.