В Україні підтвердили два випадки британського штаму коронавірусної інфекції.

"Британський" штам коронавірусу виявили у хворих з Івано-Франківська. Наразі хворі перебувають під наглядом лікарів, сказали в коментарі виданню "Сегодня" представники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

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Вірусолог Алла Мироненко прокоментувала це, сказавши, що вакциновані люди не захворіють "британським" штамом.

"А якщо вони захворіють південно-африканським, хтось із них, то хвороба пройде легко. І ніхто з них не помре", – додала Алла Мироненко.

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