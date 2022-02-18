Такий самий метод моніторингу активно використовує і ЄС. 18 лютого головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що цей вид досліджень планують реалізувати й в Україні.

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Ми розробили національний протокол проведення дослідження по визначенню концентрації коронавірусу саме в стічних водах,

– заявив Ігор Кузін.

Спершу систему планують дослідити на рівні декількох областей. За словами заступника міністра, наразі основна проблема полягає в тому, що цей метод доцільніше використовувати при наднизьких показниках захворюваності – при високих показниках хвороби діагностична цінність такого методу втрачається.

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У МОЗ сподіваються реалізувати цей метод досліджень вже у травні 2022 року. Спершу його протестують на рівні трьох областей. Якщо він виявиться вдалим, то кількість досліджуваних регіонів розширять.

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