В Україні планують досліджувати коронавірус у стічних водах
У США від 2020 року активно аналізують стічні води на наявність коронавірусу. Ба більше, ці дані включають у регулярний звіт про поширення COVID-19 в країні.
Такий самий метод моніторингу активно використовує і ЄС. 18 лютого головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що цей вид досліджень планують реалізувати й в Україні.
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Ми розробили національний протокол проведення дослідження по визначенню концентрації коронавірусу саме в стічних водах,
– заявив Ігор Кузін.
Спершу систему планують дослідити на рівні декількох областей. За словами заступника міністра, наразі основна проблема полягає в тому, що цей метод доцільніше використовувати при наднизьких показниках захворюваності – при високих показниках хвороби діагностична цінність такого методу втрачається.
Коли в Україні досліджуватимуть стічні води на наявність COVID-19
У МОЗ сподіваються реалізувати цей метод досліджень вже у травні 2022 року. Спершу його протестують на рівні трьох областей. Якщо він виявиться вдалим, то кількість досліджуваних регіонів розширять.
Варто знати: що дає аналіз стічних вод
- Стічні води можуть багато розповісти про населення: наприклад, які інфекційні захворювання циркулюють у місті або навіть які наркотики вживають його мешканці.
- У хворих на COVID-19 РНК вірусу виділяється не лише у краплях слини й мокротиння, а й у калі. Перші експерименти з аналізу коронавірусу в стічних водах почалися ще у 2020 році. За цей час система довела свою надійність.
- Річ у тім, що цей підхід допомагає передбачити появу нових варіантів до того, як вони виллються у масовий спалах захворюваності. Все тому, що у стічні води потрапляють фекалії й від безсимптомних носіїв вірусу.
- Раніше аналіз стічних вод допоміг CDC зрозуміти, що Омікрон був у США вже 21 листопада 2021 року, хоча за допомогою стандартного ПЛР-тестування заражених його знайшли лише у грудні 2021 року.