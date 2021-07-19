В Україні планують щепити в аеропортах: деталі старту п'ятого етапу вакцинації

В Україні планують створити пункти щеплень проти COVID-19 на прикордонних пунктах пропуску, де кожен охочий зможе вакцинуватися.

Старт п'ятого етапу вакцинації

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради та розповів про новий етап вакцинальної кампанії.

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Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію,

– зазначив Денис Шмигаль.

Та додав, що цього тижня в Україні стартує п'ятий етап вакцинування населення. За його слова, вакцини наразі достатньо для того, щоб щепити всіх охочих.

Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період.

Заходи потрібні через поширення Дельти

Також у МОЗ пропонують посилити контроль при перетині державного кордону через збільшення випадків інфікування у світі, зокрема через штам Дельта.

Тож, тепер всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест.

Коротко про COVID-вакцинацію в Україні

За даними МОЗ, станом на 18 липня, в Україні повністю вакцинували 1 431 362 осіб.

Вчора, 18 липня в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.

Також в Україні вивчають можливість вакцинації дітей.

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