Скоріше за все, рішення про використання бустерної дози таки схвалять. Так вважає головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Коли вводиться бустерна доза вакцини

Додаткову дозу вакцини пропонуватимуть зробити після 6 – 8 місяців після вакцинації.

Ігор Кузін “Скоріш за все, що на наступному тижні нам вдасться ухвалити таке рішення та рекомендувати використання бустерної дози. Бустерна доза, якщо і буде рекомендована, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації. Сподіваємося, що НТГЕІ прийме таке рішення”.

Для кого можуть її схвалити

За словами Кузіна, в першу чергу бустерну дозу вакцини можуть запропонувати людям з ослабленим імунітетом.

Ігор Кузін “Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих людей. Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, та розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо запровадити таку практику відповідно до рекомендацій”.

До слова, нещодавно у США схвалили бустерну та третю дозу вакцини проти коронавірусу. І це не одне й те саме.

Бустерна доза вакцини у США призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робитимуть не раніше ніж через 6 місяців після другого щеплення.

Третя доза вакцини робиться щонайменше після 28 днів після другої дози. Її призначили для людей, у яких немає достатньо сильної імунної відповіді від перших двох доз.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ