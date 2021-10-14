Скоріше за все, рішення про використання бустерної дози таки схвалять. Так вважає головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
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Коли вводиться бустерна доза вакцини
Додаткову дозу вакцини пропонуватимуть зробити після 6 – 8 місяців після вакцинації.
Ігор Кузін
“Скоріш за все, що на наступному тижні нам вдасться ухвалити таке рішення та рекомендувати використання бустерної дози. Бустерна доза, якщо і буде рекомендована, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації. Сподіваємося, що НТГЕІ прийме таке рішення”.
Для кого можуть її схвалити
За словами Кузіна, в першу чергу бустерну дозу вакцини можуть запропонувати людям з ослабленим імунітетом.
Ігор Кузін
“Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих людей. Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, та розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо запровадити таку практику відповідно до рекомендацій”.
До слова, нещодавно у США схвалили бустерну та третю дозу вакцини проти коронавірусу. І це не одне й те саме.
Бустерна доза вакцини у США призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робитимуть не раніше ніж через 6 місяців після другого щеплення.
Третя доза вакцини робиться щонайменше після 28 днів після другої дози. Її призначили для людей, у яких немає достатньо сильної імунної відповіді від перших двох доз.
Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 13 жовтня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 164 387 людей. 85 922 з них отримали першу дозу, а решта 78 465 – другу.
- Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 774 486 мешканів країни. 7 774 484 з них отримали щонайменше одну дозу препарату, а 6 349 739 – другу (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу.