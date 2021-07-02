В Україні планують вакцинувати проти коронавірусу дітей, але не всіх

Вакцинація в Україні від коронавірусу може початися і для дітей. Але не для всіх. А лише для тих, в кого є високі ризики ускладнень від COVID.

Вакцинація дітей в Україні може розпочатись вже влітку 2021 року. Про це ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей тільки тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з COVID... Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від COVID,

– зауважив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що вікові категорії для вакцинації від COVID розширять і почнуть прищеплювати підлітків.

COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо