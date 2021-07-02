В Україні планують вакцинувати проти коронавірусу дітей, але не всіх
Джерело:РБК-Україна
Вакцинація в Україні від коронавірусу може початися і для дітей. Але не для всіх. А лише для тих, в кого є високі ризики ускладнень від COVID.
Вакцинація дітей в Україні може розпочатись вже влітку 2021 року. Про це ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
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Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей тільки тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з COVID... Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від COVID,
– зауважив він.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що вікові категорії для вакцинації від COVID розширять і почнуть прищеплювати підлітків.
COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо
- У США вже розпочалась вакцинація дітей віком від 12 до 16 років. Їх щеплюють препаратом від Pfizer-BioNTech.
- У Канаді теж дозволили використання цього препарату для вікової групи 12 – 16 років.
- Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням.
- Вакцина проти COVID-19 від компанії Sinovac теж отримала схвалення Китаю для щеплення дітей та підлітків в екстрених випадках. Відтепер в країні препарат можна застосовувати на дітях віком від 3 до 17 років.
- Вчені провели дослідження ефективності вакцини CoronaVac у на дітях та підлітках віком від 7 до 14 років. Препарат викликав у піддослідних сильну імунну відповідь на SARS-CoV-2.