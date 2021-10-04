В Україні планують виробляти мРНК-вакцину проти коронавірусу, – Кузін

В Україні цілком реально локалізувати виробництво вакцин проти коронавірусу. Зокрема найбільших світових виробників Pfizer і Moderna.

Про це журналістам розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, локалізація вакцин Pfizer і Moderna в Україні цілком реальна.

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Це (локалізація виробництва вакцин Pfizer і Moderna в Україні, – ред.) цілком реально. Компанія "Індар" вже впроваджує свою дослідницьку програму локалізації мРНК-вакцини в Україні, яку презентували на засіданні Ради національної безпеки України. Велика науково-дослідна команда працює над тим, щоб процес виробництва був повністю українським,

– розповів він.

Кузін додав, що навіть реагенти для виробництва вакцин повинні поставляти українські хімічні заводи.

До слова, днями очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що перша українська вакцина проти коронавірусу може з'явитися у 2022 році. Точні терміни дедлайну виробництва стануть відомими наприкінці поточного року.

У Харкові вже розпочався монтаж ліній для створення препаратів проти грипу та COVID-19.

Як працює мРНК–вакцина

Джерело: МОЗ