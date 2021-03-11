В Україні планують заборонити продаж лікарських засобів дітям

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді прийняти законопроекти про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Так, на засіданні комітет розглянув низку законопроектів, що стосуються продажу ліків неповнолітнім, а також запропонували внести зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

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Основним завданням законопроекту є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту,

– заявили у комітеті.

Депутати також розглянули законопроект, який пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та посилити відповідальність за порушення вимог законодавства про лікарські засоби. Так, законопроектом встановлюються підвищені штрафи за порушення.

Крім того, розглядати справи щодо таких порушень буде Держлікслужба, яка уповноважена законом здійснювати контроль за діяльністю аптечних закладів.

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