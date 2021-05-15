Про плани МОЗ змінити критерії зеленої зони повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Заплановані зміни у карантинному зонуванні
Ми змінюємо зараз алгоритм визначення. Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні,
– розповів Ляшко.
За його словами, один із чинних індикаторів – епідеміологічний поріг для грипу та респіраторних захворювань – рахується тільки на епідемічний сезон, до кінця квітня. Цей індикатор планують змінити з урахуванням вимог Євросоюзу.
Наразі зелену карантинну зону впроваджують, якщо
- захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менша ніж 50% епідемічного порогу;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – до 5%.