Про плани МОЗ змінити критерії зеленої зони повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Заплановані зміни у карантинному зонуванні

Ми змінюємо зараз алгоритм визначення. Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні,

– розповів Ляшко.

За його словами, один із чинних індикаторів – епідеміологічний поріг для грипу та респіраторних захворювань – рахується тільки на епідемічний сезон, до кінця квітня. Цей індикатор планують змінити з урахуванням вимог Євросоюзу.

Наразі зелену карантинну зону впроваджують, якщо

захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менша ніж 50% епідемічного порогу;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – до 5%.

Зверніть увагу! Станом на 15 травня, за версією МОЗ, у помаранчевій карантинній зоні перебуває лише Черкаська область, решта – у жовтій. Окрім того, 9 регіонів вже відповідають зеленій зоні за відсотком епідемічного порогу.