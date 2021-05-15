Відповідно до правил ЄС: в Україні планують змінити критерії зеленої зони

Міністерство охорони здоров'я планує переглянути критерії для впровадження зеленої карантинної зони. Їх хочуть скорегувати, враховуючи правила Євросоюзу.

Про плани МОЗ змінити критерії зеленої зони повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Заплановані зміни у карантинному зонуванні

Ми змінюємо зараз алгоритм визначення. Було засідання Державної комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де запропонували переглянути індикатори по зеленій зоні,

– розповів Ляшко.

За його словами, один із чинних індикаторів – епідеміологічний поріг для грипу та респіраторних захворювань – рахується тільки на епідемічний сезон, до кінця квітня. Цей індикатор планують змінити з урахуванням вимог Євросоюзу.

Наразі зелену карантинну зону впроваджують, якщо

захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менша ніж 50% епідемічного порогу;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – до 5%.