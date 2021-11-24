Жовта зона скоротилась
В Україні скоротилась жовта зона карантину. Тепер таких регіонів залишилось тільки два. А Чернівецька область перейшла у помаранчеву зону.
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Показники захворюваності та госпіталізацій
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, по країні складає 621 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності на коронавірус – у Миколаївській та Полтавській областях.
Станом на 24 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 62,5, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений у 14 областях, найбільше – у Житомирській та Хмельницькій.
Червона зона
У цій зоні перебуває місто Київ та 18 областей, зокрема:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони.
Які обмеження червоної зониВідповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в червоній зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність: закладів громадського харчування; ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів; непродовольчих ринків та магазинів; фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.
Ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.
Помаранчева зона
Сьогодні вона розширилась. У цій зоні тепер 4 регіони:
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька.
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Жовта зона
Ця зона скоротилась, залишилось тільки дві області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська.
Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ