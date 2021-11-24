В Україні побільшало "помаранчевих" областей: у якій зоні карантину кожен регіон

Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в регіонах. Більшість областей відповідають показникам червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Жовта зона скоротилась

В Україні скоротилась жовта зона карантину. Тепер таких регіонів залишилось тільки два. А Чернівецька область перейшла у помаранчеву зону.

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Показники захворюваності та госпіталізацій

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, по країні складає 621 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності на коронавірус – у Миколаївській та Полтавській областях.

Станом на 24 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 62,5, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Він перевищений у 14 областях, найбільше – у Житомирській та Хмельницькій.

Червона зона

У цій зоні перебуває місто Київ та 18 областей, зокрема:

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони.

Які обмеження червоної зони Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в червоній зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність: закладів громадського харчування; ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів; непродовольчих ринків та магазинів; фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.



Ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

Помаранчева зона

Сьогодні вона розширилась. У цій зоні тепер 4 регіони:

Полтавська,

Харківська,

Закарпатська,

Чернівецька.

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Жовта зона

Ця зона скоротилась, залишилось тільки дві області:

Тернопільська,

Кіровоградська.



Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ