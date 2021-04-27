У МОЗ заявили, що пріоритет на вакцинації надається людям найбільш похилого віку. А також людям з деякими видами хвороб.
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Кому надається пріоритет, окрім старших людей:
Пріоритет на вакцинацію надають людям від 65 років, які мають неінфекційні хронічні захворювання, зокрема:
- цукровий діабет,
- серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання,
- хвороби нирок.
У МОЗ наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити їх від коронавірусної хвороби. У відомстві закликали допомогти своїм рідним та близьким записатися на щеплення, якщо вони не можуть зробити цього самостійно.
Як записатися на щеплення від COVID-19 людям 65+
У МОЗ кажуть зробити це через пункти щеплення. Для цього необхідно здійснити всього 3 кроки.
- Знайти перелік пунктів щеплення на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/;
- Зателефонувати до зручного для вас пункту за вказаним номером реєстратури;
- Записатися на конкретну дату та час вакцинації.
Зауважимо, що від 28 квітня в Україні працюватимуть 2 127 пунктів щеплення проти коронавірусу. Їх відкривають при медичних закладах.
Для отримання щеплення необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.