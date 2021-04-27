У МОЗ заявили, що пріоритет на вакцинації надається людям найбільш похилого віку. А також людям з деякими видами хвороб.

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Кому надається пріоритет, окрім старших людей:

Пріоритет на вакцинацію надають людям від 65 років, які мають неінфекційні хронічні захворювання, зокрема:

цукровий діабет,

серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання,

хвороби нирок.

У МОЗ наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити їх від коронавірусної хвороби. У відомстві закликали допомогти своїм рідним та близьким записатися на щеплення, якщо вони не можуть зробити цього самостійно.

Як записатися на щеплення від COVID-19 людям 65+

У МОЗ кажуть зробити це через пункти щеплення. Для цього необхідно здійснити всього 3 кроки.

Знайти перелік пунктів щеплення на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/; Зателефонувати до зручного для вас пункту за вказаним номером реєстратури; Записатися на конкретну дату та час вакцинації.

Перелік пунктів щеплення повинен був бути за цим посиланням. Але воно не працює. Тож радимо вам одразу записатися через сімейного лікаря. Якщо ви ще не обрали сімейного лікаря та не підписали з ним декларацію, необхідно це зробити.

Зауважимо, що від 28 квітня в Україні працюватимуть 2 127 пунктів щеплення проти коронавірусу. Їх відкривають при медичних закладах.

Для отримання щеплення необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.