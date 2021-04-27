​​В Україні почали COVID-вакцинацію людей віком від 65 років: сайт для запису не працює

У Міністерстві охорони здоров'я оголосили, що розпочалась вакцинація людей віком 65+. У відомстві також розповіли, кому надається пріоритет і нагадали, як записатись на щеплення.

У МОЗ заявили, що пріоритет на вакцинації надається людям найбільш похилого віку. А також людям з деякими видами хвороб.

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Кому надається пріоритет, окрім старших людей:

Пріоритет на вакцинацію надають людям від 65 років, які мають неінфекційні хронічні захворювання, зокрема:

цукровий діабет,

серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання,

хвороби нирок.

У МОЗ наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити їх від коронавірусної хвороби. У відомстві закликали допомогти своїм рідним та близьким записатися на щеплення, якщо вони не можуть зробити цього самостійно.

Як записатися на щеплення від COVID-19 людям 65+

У МОЗ кажуть зробити це через пункти щеплення. Для цього необхідно здійснити всього 3 кроки.

Знайти перелік пунктів щеплення на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/; Зателефонувати до зручного для вас пункту за вказаним номером реєстратури; Записатися на конкретну дату та час вакцинації.

Зауважимо, що від 28 квітня в Україні працюватимуть 2 127 пунктів щеплення проти коронавірусу. Їх відкривають при медичних закладах.

Для отримання щеплення необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.