Нераціональне використання антибіотиків

Центр громадського здоров’я МОЗ України у 2021 році провів пілотне дослідження, де, зокрема, проаналізував використання антимікробних препаратів. Згідно з результатами, майже третина пацієнтів у стаціонарі отримують антибіотик для профілактики.

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Їх презентували під час дискусії-обговорення "Як не втратити ефективність антибіотиків в Україні: що для цього мають робити пацієнти, лікарі, держава", аби привернути увагу до проблеми антибіотикорезистентності.

Ці дані свідчать про те, що українці порушують правила призначення та лікування антибактеріальними препаратами. Що, своєю чергою, може призводити до пришвидшення розвитку антибіотикорезистентності – коли бактерії виробляють захисні механізми і ліки перестають на них діяти.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, стійкість бактерій до протимікробних засобів є однією з найбільших загроз для здоров’я людства зараз. Якщо нічого не змінювати, то у 2050 році від інфекцій, які спричинили стійкі до антибіотиків бактерії, помиратимуть до 10 мільйонів людей щорічно.

Нове дослідження антибіотикорезистентності в Україні

Міністерство охорони здоров’я України вже впроваджує Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Це, зокрема, і освітня діяльність серед населення, робота з лікарями та медичною спільнотою, введення нових норм санітарно-епідеміологічного нагляду у лікарнях.

Як зазначили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, споживання антибіотиків, шлях пацієнта та призначення антибіотиків лікарями в Україні відрізняється від даних інших країн. Тож початок роботи з подолання антибіотикорезистентності почали з дослідження цього питання в Україні, аби приймати зважені та ефективні рішення.

З 2022 року в Україні запрацює система моніторингу споживання антибіотиків в закладах охорони здоров’я. Вона покаже, скільки реально ми використовуємо антибактеріальних засобів і які застосовуються найчастіше. Ці та інші кроки дозволять нам краще зрозуміти проблему і запроваджувати дієві методи її вирішення,

– заявив Роман Колесник, завідувач відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров’я МОЗ України.

В рамках події повідомили про початок дослідження антибіотикорезистентності бактерій, які викликають захворювання верхніх дихальних шляхів і ЛОР-органів, в кількох містах України. Проводить дослідження фармацевтична компанія "Артеріум", антибіотики якої пацієнти купують найчастіше. Перший етап дослідження вже почався у найбільших містах: Київ, Дніпро, Харків, Львів й Одеса.

На першому етапі у клінічних центрах зберуть біологічний матеріал пацієнтів-добровольців, у яких виявили захворювання верхніх дихальних шляхів. Потім зібрані проби ідентифікують та визначать чутливість виявлених штамів до антибіотиків, відповідно до міжнародних стандартів. Перші результати планують опублікувати до кінця 2022 року. Заплановано дослідити дані 500 людей.