Так, 26 квітня до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району прийшло кількадесят китайців, щоб отримати вакцину.

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Чому в Україні вакцинують громадян Китаю

Громадяни Китаю отримують у столичних пунктах щеплення через рішення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк заявив, що розпорядження про вакцинацію громадян Китаю закріплене у протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.

У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною COVAX на території України. Вакцина – CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки напевно. Є 1 500 доз. Є рішення – ми його виконуємо,

– сказав координатор.

Він додав, що не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання і додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, раніше не було.

У київській лікарні, де відбувалася вакцинація, відмовилися від коментарів і порадили звернутися до посольства КНР. Китайське державне інформагентство "Сіньхуа" 27 квітня також підтвердило, що в Україні почалася вакцинація громадян Китаю "завдяки зусиллям посольства КНР".

Що відомо про вакцинацію в Україні

Дані взяті у МОЗ України