В Україні почали масово вакцинувати китайців від COVID-19

У Києві в одній із лікарень пройшла вакцинація громадян Китаю від коронавірусної інфекції. Це є частиною китайської урядової програми.
Так, 26 квітня до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району прийшло кількадесят китайців, щоб отримати вакцину.
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Чому в Україні вакцинують громадян Китаю
Громадяни Китаю отримують у столичних пунктах щеплення через рішення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.
Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк заявив, що розпорядження про вакцинацію громадян Китаю закріплене у протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною COVAX на території України. Вакцина – CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки напевно. Є 1 500 доз. Є рішення – ми його виконуємо,
– сказав координатор.
Він додав, що не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання і додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, раніше не було.
У київській лікарні, де відбувалася вакцинація, відмовилися від коментарів і порадили звернутися до посольства КНР. Китайське державне інформагентство "Сіньхуа" 27 квітня також підтвердило, що в Україні почалася вакцинація громадян Китаю "завдяки зусиллям посольства КНР".
Що відомо про вакцинацію в Україні
Дані взяті у МОЗ України
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення відтоді й до сьогодні проводять препаратом CoviShield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.
- 25 березня в аеропорт Бориспіль прибув літак з першою партією вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. У партії – 215 тисяч доз вакцини.
- 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer/BioNTech в рамках глобальної ініціативи COVAX. Відтак наразі в Україні є три вакцини проти коронавірусу.
- За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 539 126 людей, дев’ятьом з них ввели дві дози препарату
- Двоє людей отримали першу дозу за кордоном. Відтак, всього в Україні дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 9 людей.