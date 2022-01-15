В Україні почали вести облік споживання антибіотиків: для чого це потрібно

Від 1 січня 2022 року медичні заклади почали вести облік вживання антибіотиків. Обліку підлягають 29 лікарських засобів.

Це допоможе визначити, які саме антибіотики та у якій кількості лікарі призначають пацієнтам в стаціонарних відділеннях.

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Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні,

– йдеться в повідомленні відомства.

Зверніть увагу: неправильне і надлишкове вживання антибіотиків призводить до розвитку резистентності – організм звикає до препаратів і вони стають недієвими. ВООЗ назвала проблему резистентності однією з 10 глобальних загроз здоров'ю населення, що стоять перед людством.

Вживаючи антибіотики "на всяк випадок" або "для профілактики" люди не розуміють, що в тому випадку, коли ці ліки справді стануть потрібними, вони можуть не допомогти.

Скільки антимікробних препаратів наразі споживають українці точно невідомо. Але у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 мільярда грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Натомість об’єми продажів антибіотиків в аптеках зросли з 3,26 мільярда грн у 2018 році до 4,36 мільярда у 2020.

Коли антибіотики видаватимуть за рецептом

об'єм всіх продажів і закупівель антибіотиків "групи резерву" (препаратів "останньої надії", які використовують для лікування вкрай важких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики не допомогли) зріс більш ніж утричі: зі 110,89 мільйона гривень у 2018 році до 416,45 мільйона гривень у 2020 році.

В Україні готуються до впровадження продажу антибіотиків за електронними рецептами, яке заплановане на 3 квітня 2022 року.

Для отримання ліків впровадять такий алгоритм: