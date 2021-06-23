В Україні почали вакцинувати осіб 60+

Темпи вакцинації в Україні значно пришвидшились. У МОЗ також повідомили, що одночасно продовжують вакцинувати пріоритетні групи з попередніх етапів.

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Які групи населення вакцинують наразі:

медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,

мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,

маломобільні громадяни,

соціальні працівники та священнослужителі,

освітяни,

військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,

працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вакцинуватись мають шанс дедалі більше українців

Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих щепитися.

До слова, вакцинуватись можуть усі охочі, для цього працюють понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України.

До слова, станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплень. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, дві дози – 394 107 людей.

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