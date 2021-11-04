В Україні починаються випробування таблеток проти коронавірусу

В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.

Компанія Pfizer проводитиме дослідження 2/3 фази. А ось Merck – 3 фази.

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Що відомо про дослідження, які проводитимуть в Україні

Pfizer

В Україні тестуватимуть препарат "Ритонавір" в таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь люди, які контактували з хворими на COVID-19. Дослідники визначатимуть, чи зможе препарат вберегти їх від зараження.

Це буде рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження. Тобто учасників розділять на групи випадковим чином, а групи плацебо буде дві. До закінчення випробувань навіть організатори не знатимуть, кому випав справжній препарат, а кому – ні.

Merck

Merck проводитиме випробування таблеток MK4482 – 013. У них візьмуть участь дорослі люди, які проживають із хворими на COVID-19. Це буде "багатоцентрове, рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження" 3 фази, яке визначить безпеку та ефективність препарату проти зараження SARS-CoV-2.

Повідомляється, що випробування будуть проводитися на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради.

До слова, нині Велика Британія першою у світі схвалила використання таблеток проти COVID-19 – Молнупіравір. Препарат допомагає знизити ризик госпіталізації та смерті у людей, які мають легку чи середню форму хвороби, але перебувають у групі ризику можливих ускладнень.